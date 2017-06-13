ООН призвала Киев упростить пересечение линии разграничения в Донбассе

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Киев, 13 июня. Украинские власти должны упростить перемещение граждан через линию разграничения в Донбассе, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Пропускной режим в Донбассе введен с января 2015 года — въехать или выехать из республик Донбасса — ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через КПП. Киев в одностороннем порядке прекратил работу нескольких КПП, поэтому на оставшихся пунктах пропуска скапливаются огромные очереди.

«Мы призываем власти упростить контакты и передвижение через линию разграничения, чтобы все граждане Украины имели равный доступ к своим правам», — заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер. Она заметила, что ежедневно до 30 тысяч человек пересекают линию разграничения и могут находиться в течении суток в ожидании пропуска.​