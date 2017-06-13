Hyundai официально представила новый компактный кроссовер Kona

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Москва, 13 июня. Субкомпактный кроссовер Kona представила миру компания Hyundai Motor. Новое творение автомобильного искусства имеет как Head-Up дисплей, так и самый просторный салон в классе

К очевидным плюсам новинки можно отнести инновационные дизайнерские решения, а также самый просторный салон в классе. Так, автомобиль оснащен узкими фарами и усиливающими эффект дневными ходовыми огнями. Прогрессивный облик автомобиля подчеркивают его острые и одновременно изящные формы. Кроссовер построен на платформе i20, предусматривающей полный или передний привод в паре с не отключаемым передним мостом.

Известно, что Hyundai Kona будет производиться для Австралии и Европы. При этом руководство южнокорейского производителя рассчитывает на то, что новинка составит серьезную конкуренцию японским Nissan Juke, Mazda CX-3 и Toyota C-HR.

Напомним, ранее эксперты авторынка составили ТОП-5 лучших кроссоверов 2017 года в России. В список вошли самые продаваемые автомобили сегмента SUV