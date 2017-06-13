Россельхознадзор не пустил в Крым зараженный виноград

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Симферополь, 13 июня. Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым более 230 тысяч саженцев винограда из Италии. Оказалось, что продукт был заражен «Бактериальным увяданием винограда».

Всю партию вернули обратно отправителям.

На официальном сайте ведомства сообщается, что наличие заболевания было подтверждено в ходе бактериологической экспертизы. Партия в количестве 235000 штук поехала обратно на родину.

Отметим, что «Бактериальное увядание винограда» является распространенным заболеванием, которое наносит серьезный ущерб отрасли. Ранее в России оно никогда не фиксировалось, передает «Свободная пресса».