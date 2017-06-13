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Новости Сирии
Сирия: зафиксированы нарушения в зонах деэскалации в Дамаске, Хаме и Даръа 
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Сирия: зафиксированы нарушения в зонах деэскалации в Дамаске, Хаме и Даръа 

10:59  13 Июня 2017
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Сирия: зафиксированы нарушения в зонах деэскалации в Дамаске, Хаме и Даръа 

Москва, 13 июня. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная. За сутки наблюдатели зафиксировали девять нарушений.

О пяти из них сообщили члены российской комиссии по перемирию в САР, о четырех — их турецкие коллеги. Как подчеркнули в министерстве обороны РФ, большинство случаев беспорядочной стрельбы было замечено на территориях, которые пока находятся под контролем запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» (ИГ,ИГИЛ) и «Джебхат Ан-Нусра». 

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — 4, Хама — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 нарушения, из них в провинциях: Даръа — 1, Дамаск — 3», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сирия: зафиксированы нарушения в зонах деэскалации в Дамаске, Хаме и Даръа 

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии, доставив жителям Алеппо более 3,5 тонн питьевой воды.  

Кира Мирова
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