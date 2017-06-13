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Происшествия
Годовалый мальчик задохнулся, застряв в кроватке в Петербурге
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Годовалый мальчик задохнулся, застряв в кроватке в Петербурге

11:04  13 Июня 2017
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Годовалый мальчик задохнулся, застряв в кроватке в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. В Петербурге годовалый мальчик погиб при попытке выбраться из детской кроватки. Задохнувшегося сына обнаружила ночью его мама.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла в одном из домов на улице Есенина. По словам матери ребенка, бездыханного ребенка она обнаружила около трех часов ночи 11 июня.

По данным источника в правоохранительных органах, малыш, скорее всего, пытался вылезти из кроватки, но его голова застряла между механизмом, регулирующим высоту кровати и самим спальным местом.

Материалы проверки передали в ГСУ СК РФ.
 

Ярослава Замысловатова
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