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Происшествия
Обнаруженная на петербургском пляже человеческая нога привела к трупу в озере
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Обнаруженная на петербургском пляже человеческая нога привела к трупу в озере

11:05  13 Июня 2017
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Обнаруженная на петербургском пляже человеческая нога привела к трупу в озере

Санкт-Петербург, 13 июня. Обнаруженная на пляже Суздальского озера в Петербурге человеческая нога привела к трупу в озере. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району.

Как стало известно ФАН, 9 июня в 15.01 поступило сообщение о том, что 7 июня из нижнего Суздальского озера была извлечена нога человека, а двумя днями спустя водолазами был излечен труп. 

Напомним, 7 июня в 200 метрах от дома по Выборгскому шоссе на пляже Суздальского озера были найдены останки человека.

В настоящее время останки направлены в морг для выяснения причин смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#петербург #труп #останки #скелет #суздальское озеро
Дана Балан
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