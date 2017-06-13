Обнаруженная на петербургском пляже человеческая нога привела к трупу в озере

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Санкт-Петербург, 13 июня. Обнаруженная на пляже Суздальского озера в Петербурге человеческая нога привела к трупу в озере. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району.

Как стало известно ФАН, 9 июня в 15.01 поступило сообщение о том, что 7 июня из нижнего Суздальского озера была извлечена нога человека, а двумя днями спустя водолазами был излечен труп.

Напомним, 7 июня в 200 метрах от дома по Выборгскому шоссе на пляже Суздальского озера были найдены останки человека.

В настоящее время останки направлены в морг для выяснения причин смерти.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.