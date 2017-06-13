Боевики ИГ применяют тактику тыловых рейдов и «булавочных уколов»

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Хомс, 13 июня. Боевики «Исламского государства» под ударами ВКС РФ перешли на тактику ведения партизанской войны.

Военные источники в Сирии сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали активно применять тактику нанесения «булавочных уколов». Успешная работа ВКС РФ привела к тому, что исламисты стараются не собираться крупными группами.

Отмечается, что эффективность одного хорошо укрытого пулеметного расчета оказывается выше прямого столкновения. Правительственные войска несут серьезные потери, после чего игиловцы переходят на новые позиции. Часто джихадисты устраивают внезапные рейды по тылам САА на «тачанках» и уничтожают сирийские блокпосты, сообщает источник.