«Теснота» и «Заложники» стали главными фаворитами «Кинотавра»

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Сочи, 13 июня. Фаворитами 28-го кинофестиваля «Кинотавр» стали драма Кантемира Балагова «Теснота» и «Заложники» Рено Гигиенишвили.

Мероприятие началось со скандала, который устроил режиссер и кинокритик Роман Волобуев, заявивший со сцены, что убрал свое имя из титров фильма «Блокбастер». Волобуеву не понравилось, что ему не позволили провести финальный монтаж картины. Тем не менее, комедия получилась действительно смешной и динамичной.

«Теснота» Балагова была снята в жанре псевдодокументалистики. В кадре много крупных планов лиц, окружающее пространство вокруг героев смазано, чтобы получить эффект этой самой «тесноты».

На показе «Заложников» царила тишина. Никто из зрителей не ушел до самых финальных титров, передает газета «Известия». У режиссера получился очень зрительский фильм с глубоким подтекстом.