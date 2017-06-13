ООН заявила о «ненадлежащем» качестве расследования убийства Бузины​

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Киев, 13 июня. ООН обеспокоена качеством расследования убийства на Украине известного журналиста и писателя Олеся Бузины, заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил ранее, что дело об убийстве Олеся Бузины будет передано в суд. В связи с этим заявлением в ООН выразили обеспокоенность о качестве расследования гибели известного журналиста.

«Мы очень обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела вашего сына Олеся, как и в других делах относительно журналистов», — сказала представитель ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обратившись к матери погибшего. Напомним, что писатель был застрелен в апреле 2015 года возле своего дома, было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Эксперты сомневаются, что дело будет раскрыто при действующих властях Киева. ​