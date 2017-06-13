Игрок сборной России о встрече с Новой Зеландией на КК-2017: Нас ждет тяжелый матч

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Москва, 13 июня. Вице-капитан сборной России Александр Самедов заявил, что контрольный матч со сборной Чили пошел национальной команде на пользу и принес полезный опыт. По мнению футболиста, игра также выявила недоработки, которые нужно устранить к матчу с командой Новой Зеландии на Кубке конфедераций.

Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится 17 июня на «Санкт-Петербург Арене». По мнению Самедова, соперник представляет собой хорошую силовую команду с габаритными футболистами.

«Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику», — заявил он в интервью газете «Известия».

Полузащитник «Спартака» добавил, что прошедший матч с Чили показал как позитивные моменты, так и нуждающиеся в доработке элементы. «У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол», — отметил он.