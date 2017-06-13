МИД Польши: Мы не позволим Еврокомиссии решать за Варшаву вопрос мигрантов

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Варшава, 13 июня. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объявил в телеэфире, что Варшава не позволит Еврокомиссии принимать решения о размещении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территории страны. Только власти суверенных государств, подчеркнул министр, имеют право допускать или не допускать в страну миграционные потоки.

По словам главы МИД Польши, в своих решениях относительном мигрантов Еврокомиссия не учитывает прав государств-членов ЕС, которые должны защищать свои рынки труда и свою внутреннюю безопасность.

«Это вопросы, которые влияют на рынок труда, на безопасность и должны быть решены государствами, а не международными институтами. Мы не позволим переложить возможность принятия таких решений с государств на европейские институты», — подчеркнул Ващиковский.

Напомним, ранее власти Польши официально заявили о том, что не намерены поддерживать решение Еврокомиссии по распределению миграционных потоков среди все стран-членов ЕС. Свое «нет мигрантам» также сказали власти Венгрии. В ответ еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос пригрозил Польше и Венгрии санкциями.