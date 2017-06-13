ВКС РФ уничтожили конвой ИГИЛ в провинции Хомс

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Хомс, 13 июня. ВКС РФ нанесли серию точечных ударов по позициям «Исламского государства» к востоку от Пальмиры.

Военные источники в Сирии сообщают, что сейчас боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) настолько запуганы действиями российских летчиков, что опасаются собираться группами более десяти человек. ВКС РФ ведут круглосуточный мониторинг и в провинции Хомс и отслеживают перемещение, а также крупные группировки исламистов.

Один из конвоев террористов был замечен ВКС РФ в пустынной местности Хомса к востоку от Пальмиры. Точный авиаудар уничтожил игиловцев.

Ранее сообщалось, что отряды ливанского движения «Хезболла» осадили город Арак.