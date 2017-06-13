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Москвич-психопат пытался убить себя в собственной квартире
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Москвич-психопат пытался убить себя в собственной квартире

10:56  13 Июня 2017
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Москвич-психопат пытался убить себя в собственной квартире

Москва, 13 июня. Житель российской столицы пытался совершить самоубийство в собственной квартире, расположенной на севере Москвы.

Инцидент произошел вечером 12 июня. По информации источника телеканала «360», москвича в бессознательном состоянии нашла мать, которой он сообщил о желании покончить с собой.

В данный момент мужчина госпитализирован. Отмечается, что 39-летний москвич находится на учете в психиатрической клинике.

#москва #самоубийство
Дима Оленин
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