Москвич-психопат пытался убить себя в собственной квартире

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Москва, 13 июня. Житель российской столицы пытался совершить самоубийство в собственной квартире, расположенной на севере Москвы.

Инцидент произошел вечером 12 июня. По информации источника телеканала «360», москвича в бессознательном состоянии нашла мать, которой он сообщил о желании покончить с собой.

В данный момент мужчина госпитализирован. Отмечается, что 39-летний москвич находится на учете в психиатрической клинике.