Рогозин сообщил о сроках запуска «Союза-5» к МКС

В Избранное

Скопировать

Астана, 13 июня. Бросковые испытания и полноценный пуск «Союза-5» с перспективным транспортным пилотируемым кораблем запустят к МКС к началу 2022 года. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что Россия и Казахстан согласовали программу ускоренного создания ракеты и стартовой инфраструктуры для нее на «Байконуре».

Речь идет о создании новой программы, основанной на модернизации и дальнейшем строительстве комплекса «Байтерек» на базе стартового стола для ракеты «Зенит». Как уточнил Рогозин, Москва берет на себя повышенные обязательства по финансированию и созданию ракеты среднего класса, Астана – по модернизации стартового комплекса.

По его словам, Казахстан «становится абсолютно полноправным партнером России в вопросе обеспечения космической инфраструктуры на Байконуре».