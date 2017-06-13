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Рогозин сообщил о сроках запуска «Союза-5» к МКС
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Рогозин сообщил о сроках запуска «Союза-5» к МКС

10:43  13 Июня 2017
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Рогозин сообщил о сроках запуска «Союза-5» к МКС

Астана, 13 июня. Бросковые испытания и полноценный пуск «Союза-5» с перспективным транспортным пилотируемым кораблем запустят к МКС к началу 2022 года. Об этом заявил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что Россия и Казахстан согласовали программу ускоренного создания ракеты и стартовой инфраструктуры для нее на «Байконуре».

Речь идет о создании новой программы, основанной на модернизации и дальнейшем строительстве комплекса «Байтерек» на базе стартового стола для ракеты «Зенит». Как уточнил Рогозин, Москва берет на себя повышенные обязательства по финансированию и созданию ракеты среднего класса, Астана – по модернизации стартового комплекса.

По его словам, Казахстан «становится абсолютно полноправным партнером России в вопросе обеспечения космической инфраструктуры на Байконуре».

Ярослава Замысловатова
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