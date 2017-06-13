На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, есть раненые

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Мюнхен, 13 июня. На станции городской электрички «Унтерферинг» в Мюнхене прогремели выстрелы. По данным местных СМИ, огнестрельное ранение получил один из правоохранителей.

Стрельба произошла сегодня на станции в пригороде Мюнхена. Как сообщает «Байеришер рундфунк», в результате пострадал полицейский. Всех людей эвакуировали со станции, городское железнодорожное сообщение на время приостановлено. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.