Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Автоледи устроила массовое ДТП в Екатеринбурге
Triangle Created with Sketch.

Автоледи устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

11:55  13 Июня 2017
128

Автоледи устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

Екатеринбург, 13 июня. Водитель Honda врезалась на светофоре в автомобиль Toyota, а затем впереди стоящие авто стали биться друг в друга по цепочке, сообщили в ОГИБДД МВД России по Екатеринбургу.

Автоледи не обратила внимание на красный сигнал светофора и врезалась своей Honda в остановившуюся Toyota, вторую машину отбросило на отечественную легковушку ВАЗ-2113. «Тринадцатая» затем протаранила Nissan. Затем виновницу ДТП с ее автомобилем развернуло поперек дороги и Honda врезалась в  KIA. Все пострадавшие автомобили нуждаются в ремонте, никто из водителей и пассажиров не пострадал, пишет Ura.ru

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть