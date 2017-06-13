Автоледи устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 13 июня. Водитель Honda врезалась на светофоре в автомобиль Toyota, а затем впереди стоящие авто стали биться друг в друга по цепочке, сообщили в ОГИБДД МВД России по Екатеринбургу.

Автоледи не обратила внимание на красный сигнал светофора и врезалась своей Honda в остановившуюся Toyota, вторую машину отбросило на отечественную легковушку ВАЗ-2113. «Тринадцатая» затем протаранила Nissan. Затем виновницу ДТП с ее автомобилем развернуло поперек дороги и Honda врезалась в KIA. Все пострадавшие автомобили нуждаются в ремонте, никто из водителей и пассажиров не пострадал, пишет Ura.ru