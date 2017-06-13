Удивляет скорость: иностранные журналисты оценили строительство моста в Крым

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Симферополь, 13 июня. Делегация представителей иностранных СМИ, в которую вошли порядка 50 человек, побывала на стройплощадке Керченского моста.

Журналисты — участники международного форума «Открытый Крым: своими глазами» — прибыли из Кувейта, Кубы, Сирии, Исландии, Италии, Болгарии, Украины и других стран. В рамках мероприятия была организована экскурсия на строящийся через Креченский пролив мост. Об этом сообщает информационный центр форума.

«В моем представлении это было что-то хрупкое, а это, оказывается, такое массивное, такое большое, что-то вечное. Нет слов! Ощущение, что это будет не 100, а 1000 лет стоять», — делится эмациями корреспондент немецкой газеты Ульрих Хайден.

Журналистов больше всего поразила скорость, с которой возводится мост. Они подчеркнули, что постараются передать полученные впечатления своим читателям и телезрителям на родине.