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Новости Сирии
МИД РФ назвал дату нового раунда переговоров по Сирии в Астане
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МИД РФ назвал дату нового раунда переговоров по Сирии в Астане

10:38  13 Июня 2017
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МИД РФ назвал дату нового раунда переговоров по Сирии в Астане

Москва, 13 июня. Новый раунд переговоров по урегулированию в Сирии состоится в столице Казахстана в следующем месяце. Об этом сегодня заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов. 

По его словам, пятый раунд переговоров по Сирии на астанинской платформе, вероятно, состоится в начале июля. 

Он также отметил, что в настоящий момент этот вопрос обсуждается, однако есть просьба Турции и Ирана, которые также являются странами-гарантами, провести переговоры после Рамадана.

«Думаю, что Женева будет сразу после. В ней работа идет», — отметил Богданов.

Напомним, четыре раунда переговоров по урегулированию в САР прошли в Астане в январе, феврале, марте и мае. 

#россия #сирия #мид рф #богданов #астана
Дана Балан
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