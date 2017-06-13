Своя рубашка ближе к телу: Трамп обменяет санкции против России на безопасность

В Избранное

Скопировать

Американские сенаторы от обеих партий договорились о новых санкциях против России. Повод — якобы вмешательство в выборы в США и действия в Сирии и на Украине. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на заявление представителей двух сенатских комитетов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как полагают сенаторы, новые санкции будут нацелены на неких поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто как будто был задействован в киберактивности в пользу правительства России. Понятно, что Вашингтон винит в этом злого российского президента и всю нашу страну. Сенат намеревается закрепить и введенные ранее меры против российского энергетического сектора.

Важно понимать, что достигнутая договоренность не означает, что решение по новым ограничениям против России принято окончательно. Сенаторам еще нужно будет проголосовать в четверг, затем санкции должна одобрить Палата представителей, а только потом — Белый дом.

«Действительно, часть сенаторов выступила за расширение санкционного давления на Россию. Это делается постоянно, по инициативе то одних, то других сенаторов, которые вносят эти вопросы в повестку дня. Но окончательное решение остается за президентом. Самостоятельно двухпалатный Конгресс вынести вердикт не способен. Инициаторов очень много, они практически каждую неделю выносят такое предложение. Вовсе не случайно глава нашего МИД Сергей Лавров призвал не обращать внимания на каждый чих Сената», — комментирует для ФАН директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Пока же Дональд Трамп не вводил новых санкций, они были пролонгированы и США, и ЕС. По мнению спикера, стоит дождаться 7 июля, когда состоится встреча двух президентов на полях саммита G-20 в Ганновере.

«Российские и американские спецслужбы к этой встрече готовятся. Полагаю, что с глазу на глаз они обсудят и эту проблему. Она большая — не нужно недооценивать влияние санкций. Американские санкции действительно оказывают на нас небольшое влияние, потому что наш торговый баланс с американцами порядка 33 миллиардов долларов, он мизерный. Но вот в рот американцам смотрят европейцы, а с ними у России большие объемы торговых отношений, где-то в пределах 360 миллиардов евро. А это уже серьезнее», — говорит эксперт ФАН.

Структура выстроена таким образом, что американцы принимают решение, а европейцы фактически дублируют. Какого еще решения мы здесь можем ожидать?

«Конгрессмены не остановятся и не успокоятся, будут муссировать эту тему и дальше. У них уже готов пакет с материалами: там прописаны дополнительные санкции не только по Крыму и Донбассу, но и по ситуации в Сирии отдельным пакетом. Они считают, что Россия ведет себя неадекватно и вне американской логики. Плюс еще дополнительные санкции по Ирану, который якобы не выполняет требования по локализации ядерной программы и не выполнил целый ряд процедур, прописанных еще в 2015 году. Поэтому санкции в отношении Тегерана действуют, никто их не отменял, разве что небольшую часть сняли», — считает Гусев.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана, который может быть принят уже на этой неделе. Вашингтон учитывает, что Иран является членом российской коалиции по борьбе в Сирии.

«Трамп все-таки разменяет собственную безопасность на продление санкций. Эта безопасность для него важнее отношений с Россией. Полагаю, он примет сторону Сената где-то в августе. Список физических и юридических лиц будет расширен за счет дополнительных санкций по Сирии и по иранской программе. В данной ситуации надо быть реалистами. Сенат продавит Трампа, у президента нет другой возможности добиться для себя спокойствия. Своя рубашка ближе к телу. Уже поговаривают об импичменте, а некоторые даже договорились до физического уничтожения», — продолжает американист.

При этом в документе есть положение, которое не позволяет Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.