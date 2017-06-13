Сирия: в провинции Хама начался ремонт трассы Мхарда — Сальхаб
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Масияф, 13 июня. К ремонту стратегически важной трассы приступили сотрудники Военно-строительной корпорации.
Руководство Военно-строительной корпорации Сирии в Масияфе сообщило, что ремонту подлежит участок трассы Мхарда — Сальхаб протяженностью в 15 километров. Стоимость работ оценивается в 400 тысяч долларов.
Представитель корпорации отметил, что строительные работы рассчитаны на 180 дней. После ремонта дорожного полотна безопасность пассажироперевозок и безопасности движения значительно повысится.
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