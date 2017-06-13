Москву ждет потепление, дождь и ветер

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Москва, 13 июня. Несмотря на потепление, погода на территории Москвы и области останется довольно некомфортной: циклон принесет москвичам облачность и дожди при умеренном и сильном юго-западном ветре. Воздух в столице РФ прогреется до 17–19 градусов.

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 17–19 градусов, по области 16–21 градус», — сообщают «Метеовести».

С дождями в Москву придет из юго-западный ветер, скорость которого будет достигать 6–11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что во вторник атмосферное давление в столичном регионе окажется гораздо ниже обычного и составит лишь около 732 мм ртутного столба. Такое снижение давления, в особенности с дождями и ветром, может причинять беспокойство метеозависимым людям — в особенности людям с заболеваниями сердца и сосудов, гипотоники, гипертоники, а также перенесшим инфаркт или инсульт.