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Обновленный компактвэн Honda Fit выходит покорять новые рынки
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Обновленный компактвэн Honda Fit выходит покорять новые рынки

10:35  13 Июня 2017
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Обновленный компактвэн Honda Fit выходит покорять новые рынки

Токио, 13 июня. Новая версия Honda Fit появится в продаже в июле 2017 года. Модель получила обновленную решетку радиатора, измененную оптику и новые бамперы. Авто будет доступно в новых цветах — Helios Yellow Pearl и Orange Fury.

Салон Honda Fit получил спортивную отделку салона. Так, появившееся исполнение Sport выглядит гораздо бодрее из-за аэродинамически грамотного переднего бампера со сплиттером, комплекта 16-дюймовых колес и подобия диффузора.

Обновленный компактвэн Honda Fit выходит покорять новые рынки

На комплектации LX можно приобрести пакет Honda Sensing, который отвечает за безопасность за рулем. В пакет вошли система предотвращения столкновений, механизм автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль.

В компании Honda уже успели окрестить автомобиль «самым доступным авто в Америке». Скорее всего, авто появится в продаже не только в США, но и в Канаде с Мексикой. В Европе Fit будет продаваться под наименованием Jazz.

Обновленный компактвэн Honda Fit выходит покорять новые рынки

#honda
Дима Оленин
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