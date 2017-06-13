Сирия: дипломат из РФ обвинила Запад в замалчивании преступлений боевиков в Алеппо

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Москва, 13 июня. Российский дипломат написала книгу «Алеппо. Война и дипломатия», в которой показала историю освобождения города, а также политическую борьбу вокруг сирийского города.

Книга вышла в издательстве Абрис/ОЛМА, автором книги о сирийском Алеппо является руководитель политической референтуры постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве Мария Ходынская-Голенищева. Дипломат обрисовала ситуацию, в которой приходилось действовать ее коллегам в военный период, когда Восточный Алеппо был осажден и по нему разгуливали террористы запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусры».

Ходынская-Голенищева пояснила, что правду об Алеппо замалчивать нельзя, ибо слишком много противодействия было оказано России, которая пыталась изгнать террористов и города и оказать гуманитарную помощь сирийцам. Автор книги отмечает, что в ООН на российских дипломатов оказывалось колоссальное давление с целью фактически защитить интересы боевиков в Алеппо. Книгу можно приобрести в магазинах столицы, в Петербурге и Крыму, она выйдет на пяти языках мира. ​