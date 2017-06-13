Житель Кабардино-Балкарии угрожал взорвать центральную станцию метро в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 июня. Житель Кабардино-Балкарии угрожал взорвать станцию метрополитена «Невский проспект» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Московскому району.

Как стало известно ФАН, 10 июня в 05.57 в службу «112» позвонил неизвестный мужчина 1983 года рождения и сообщил, что «на нем пояс, и он может нажать кнопку и все взлетит». Через четыре минуты он также сообщил, что находится у парка Победы и через два часа будет взрывать станцию метро «Невский проспект» в Петербурге.

С 06.54 до 07.50 станции «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрывались на вход и выход для пассажиров.

Экстренные службы проводили осмотр территорий и не обнаружили подозрительных предметов.

Вскоре в результате оперативных мероприятий был задержан житель Кабардино-Балкарии 1983 года рождения.