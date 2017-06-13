Ученые: Три миллиарда лет назад Солнце было гигантской звездой

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Москва, 13 июня. Астроном Петрус Мартенс предположил, что Солнце на протяжении трех миллиардов лет интенсивно теряло свою массу, а раньше оно представляло из себя гигантскую звезду.

По мнению ученого, около трех миллиардов лет назад Солнце теряло 0,0000000000075 своей массы ежегодно, что составляет порядка 3% от начального веса светила. К настоящему времени этот показатель уменьшился на два порядка, и он не является существенным для учета изменения яркости звезды.

Мартенс пришел к такому выводу, обратив внимание на замедление вращения Солнца и большинства подобных небесных тел. Астроном полагает, что это явление можно объяснить потерей ими массы, передает Inforeactor.

Добавим, ранее ученые NASA зарегистрировали серию необычных вспышек на поверхности Солнца. По словам исследователей, зафиксированные ими каскадные петли были аномально длинными и очень яркими. Ученые поспешили заверить, что аномальные вспышки не окажут негативного влияния на нашу планету.