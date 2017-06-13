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Ирак: в Ниневии создан трибунал по преступлениям ИГ против езидов
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Ирак: в Ниневии создан трибунал по преступлениям ИГ против езидов

10:17  13 Июня 2017
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Ирак: в Ниневии создан трибунал по преступлениям ИГ против езидов

Ниневия, 13 июня. Высший судебный совет Ирака принял решение о создании специального трибунала по расследованию преступлений «Исламского государства» против курдов-езидов.

Представитель Высшего судебного совета сообщил о принятии решения по формированию нового органа для расследования преступлений террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) против езидов. Штаб трибунала разместится в провинции Ниневия в районе Баадж.

Ирак: в Ниневии создан трибунал по преступлениям ИГ против езидов

Судебный орган займется документированием фактов преступлений, совершенных террористами. В августе 2014 года «Исламское государство» захватило езидский район Синджар в западной части Ниневии. Были убиты сотни мужчин, тысячи женщин и детей похищены боевиками.

#иг #курды #ирак #трибунал
Алексей Громов
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