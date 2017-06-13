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ДНР: Украина отказалась от истории, запретив георгиевские ленты
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ДНР: Украина отказалась от истории, запретив георгиевские ленты

10:15  13 Июня 2017
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ДНР: Украина отказалась от истории, запретив георгиевские ленты

Донецк, 13 июня. Запрет на георгиевские ленты, введенный на Украине, означает официальный отказ от истории. Так считают власти Донецкой народной республики. 

«Украина официально отказываются от истории. Это не делает ей чести. Мы же только все больше и больше убеждаемся в том, что сделали правильный выбор», — заявил журналистам представитель администрации ДНР Александр Костенко.

ДНР: Украина отказалась от истории, запретив георгиевские ленты

Напомним, накануне стало известно о том, что украинский президент Петр Порошенко подписал указ о запрете «изготовления и пропаганды» георгиевских ленточек.

#порошенко #костенко
Кира Мирова
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