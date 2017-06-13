Языковые квоты для украинского ТВ вступят в силу с октября

В Избранное

Скопировать

Киев, 13 июня. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ вступит в силу в середине октября. Сегодня его текст обнародовала официальная парламентская газета «Голос Украины». Уточняется, что в силу он вступает четыре месяца со дня его опубликования».

Таким образом, с 13 октября общенациональные телеканалы Незалежной должны будут 75% передач и фильмов в своем эфире вести на украинском языке. Так киевские власти решили популяризировать украинский язык.

При этом оппозиционные депутаты Рады полагают, что такие меры наоборот вызовут рост напряженности в украинском обществе и породят новые конфликты.