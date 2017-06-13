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Украина
Языковые квоты для украинского ТВ вступят в силу с октября
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Языковые квоты для украинского ТВ вступят в силу с октября

12:21  13 Июня 2017
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Языковые квоты для украинского ТВ вступят в силу с октября

Киев, 13 июня. Закон о введении квот на украинский язык на ТВ вступит в силу в середине октября. Сегодня его текст обнародовала официальная парламентская газета «Голос Украины». Уточняется, что в силу он вступает четыре месяца со дня его опубликования». 

Таким образом, с 13 октября общенациональные телеканалы Незалежной должны будут 75% передач и фильмов в своем эфире вести на украинском языке. Так киевские власти решили популяризировать украинский язык. 

При этом оппозиционные депутаты Рады полагают, что такие меры наоборот вызовут рост напряженности в украинском обществе и породят новые конфликты. 

Ярослава Замысловатова
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