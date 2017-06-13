Взрыв прогремел у британской военной базы на Кипре, есть пострадавший

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Никосия, 13 июня. Один полицейский пострадал в результате взрыва в непосредственной близости от британской военной базы, которая расположена на находящейся под управлением Великобритании территории Кипра.

Небольшой мощности взрыв произошел около 3 часов утра вблизи одного из отделений британской военной базы «Декелия». Здание базы получило небольшие повреждения, был ранен полицейский. По информации Daily Mail, полицейский, по словам британских военных, получил «очень незначительные повреждения».