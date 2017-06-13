Донбасс: ООН сообщает о резком увеличении жертв среди мирного населения

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Киев 13 июня. Тридцать шесть мирных жителей Донбасса погибли с февраля по май 2017 года в результате военных действий, заявила представитель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

В ООН подсчитали погибших и раненых мирных жителей Донбасса с 16 февраля по 15 мая текущего года. По данным представителя организации по правам человека Фионы Фрейзер, 36 человек стали жертвами боевых действий, 157 получили ранения. Она отметила, что эти показатели на 48% больше, чем в предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем в аналогичный период в 2016 году. Известно, что в 41% случаях гражданские лица погибли из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов.​