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Политика
ДНР: Киев в полной мере ответит за невыполнение минских соглашений
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ДНР: Киев в полной мере ответит за невыполнение минских соглашений

10:30  13 Июня 2017
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ДНР: Киев в полной мере ответит за невыполнение минских соглашений

Донецк, 13 июня. Украинским властям не удастся избежать ответственности за невыполнение обязательств по минским договоренностям. Таким мнением поделился во вторник официальный представитель руководства Донецкой народной республики Александр Костенко.

По его словам, киевские власти всеми путями пытаются откреститься от выполнения подписанных ими же обязательств в рамках минских соглашений. Однако Костенко уверен, что Киев не сможет избежать ответственности за невыполнение комплекса мер по выполнению «Минска-2».

«Украина своими действиями уже подставила своих поручителей — Европу и США», — отметил он. 

#днр #киев #ша #костенко
Дана Балан
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