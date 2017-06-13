СК РФ: «Кратовский стрелок» владел целым арсеналом

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Целый арсенал обнаружили при осмотре дома «кратовского стрелка» Олега Зенкова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В частности, при разборе завалов дома были найдены винтовка «Мосина», сигнальный пистолет «Вальтер», винтовка «Пибоди Мартини», пистолет-пулемет Шпагина ППШ, обрез двуствольного ружья, гранаты РГД-33, М-39 и М-24, мина дымовая калибра 82 мм, две минометные мины калибра 50 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы 150 мм от артиллерии.

Ранее сообщалось, что «кратовский стрелок» Олег Зенков оставил две предсмертные записки.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим, а затем еще несколько часов отстреливался от силовиков и кидал гранаты. В результате погибли четыре человека, еще два человека были госпитализированы.

В данный момент СК РФ устанавливает истинные мотивы преступления.