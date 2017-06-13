Гастарбайтеры из Вьетнама попали в ДТП в Таиланде, шестеро погибших

В Избранное

Скопировать

Бангкок, 13 июня. Микроавтобус, перевозивший группу гастарбайтеров в провинции Сакео на юго-востоке Таиланда, попал сегодня утром в серьезное ДТП. В результате столкновения со встречным пикапом погибли шесть человек.

Автокатастрофа произошла около 6 утра во вторник. Перевозивший вьетнамских гастарбайтеров микроавтобус по неизвестной пока причине пробил разделительный барьер на автодороге в провинции Сакео и вылетел на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение микроавтобуса и встречного пикапа.

В результате столкновения на месте скончались оба водителя, а также одна из пассажирок автобуса и пассажир пикапа. Еще два человека из микроавтобуса скончались позже, уже доставленные в больницу.