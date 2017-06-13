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Фото нового супермощного Porsche 911 GT2 RS появились в Сети
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Фото нового супермощного Porsche 911 GT2 RS появились в Сети

12:53  13 Июня 2017
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Фото нового супермощного Porsche 911 GT2 RS появились в Сети

Берлин, 13 июня. Немецкий концерн Porsche официально презентовал новую модель 911 GT2 RS в ходе конференции Xbox E3, однако некоторые параметры компания по-прежнему не разглашает.

Официальная презентация Porsche 911 GT2 RS прошла во время автомобильной выставки одной из игр приставки Xbox. 

Параметры мощной новинки в настоящее время не раскрываются, но ожидается, что суперкар будет оборудован 3,8-литровым турбомотором мощностью не менее 640 лошадиных сил, сообщает URA.RU.

По неподтвержденной информации, Porsche 911 GT2 RS будет разгоняться до ста километров в час за 2,5 секунды, а максимум, который сможет выжать авто, составит 300 километров в час.

Более детальная презентация суперкара состоится, скорее всего, в сентябре на автомобильном шоу во Франкфурте. 

 

#германия #авто #porsche 911
Дана Балан
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