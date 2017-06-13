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Происшествия
Труп полуголой женщины-бомжа нашли после пожара в Петербурге
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Труп полуголой женщины-бомжа нашли после пожара в Петербурге

10:03  13 Июня 2017
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Труп полуголой женщины-бомжа нашли после пожара в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. В Петербурге на черной лестнице загоревшегося дома обнаружили труп полуголой женщины, которая лежала на матрасе. Как стало известно ФАН, личность погибшей уже установлена.

Тело женщины обнаружили вечером 11 июня после тушения пожара в доме на проспекте Просвещения. Погибшая лежала на матрасе на черной лестнице. На вид ей около 65 лет. Одета погибшая была только в шерстяную кофту.

Предварительно установлено, что тело принадлежит женщине без определенного места жительства 1952 года рождения. Обстоятельства и причины ее гибели сейчас выясняются

Алексей Громов
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