Правительство выделило 314 млн рублей на сокращение вредных сбросов в Байкал

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Москва, 13 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о выделении 313,77 млн рублей на сокращение сбросов сточных вод в озеро Байкал и объекты на Байкальской природной территории. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Почти 314 млн рублей выделяются из резервного фонда кабмина Минстрою России на предоставление субсидии Бурятии, которая пойдет на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Как передает Телеканал 360, реконструкция является частью госпрограммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

Добавим, ранее иркутские ученые обнаружили в водах Байкала бактериофаги, убивающие вредные микроорганизмы и способные стать заменой антибиотиков в будущем.