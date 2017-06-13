Болельщика зарезали в ходе фанатских беспорядков в Колумбии

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Богота, 13 июня. Один болельщик стал жертвой массовых беспорядков, вспыхнувших после ответного матча Кубка Мустанга между «Депортиво Кали» и «Америка» в Колумбии. Полицейские задержали 70 участников драки.

По данным источника издания L'Équipe, убитый фанат был одет в атрибутику «Америки», смертельные травмы ему нанесли болельщики «Депортиво». Всего было зафиксирвоано 57 столкновений между фанатами двух клубов.

Как уточняет «Газета.ру», на мужчину напали в тот момент, когда он с приятелем покупал алкоголь. Неизвестные несколько раз ранили его ножом. Друг пострадавшего пытался доставить его в больницу на мотоцикле, но нападавшие продолжали преследовать их. В результате истекающий кровью фанат упал с байка и умер на месте.

