СМИ рассказали о состоянии госпитализированного солиста «Любэ»

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Москва, 13 июня. Состояние Николая Расторгуева, лидера группы «Любэ», который был госпитализирован из-за плохого самочувствия, признано удовлетворительным.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники информации. На данный момент солист популярного коллектива находится в одной из клинических больниц. Как уточнил собеседник издания, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом диагноз, который поставлен артисту, не уточняется.

Напомним, накануне Расторгуев почувствовал себя плохо и не смог выйти на сцену на запланированном праздничном концерте.