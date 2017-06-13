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Общество
СМИ рассказали о состоянии госпитализированного солиста «Любэ»
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СМИ рассказали о состоянии госпитализированного солиста «Любэ»

9:55  13 Июня 2017
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СМИ рассказали о состоянии госпитализированного солиста «Любэ»

Москва, 13 июня. Состояние Николая Расторгуева, лидера группы «Любэ», который был госпитализирован из-за плохого самочувствия, признано удовлетворительным.

СМИ рассказали о состоянии госпитализированного солиста «Любэ»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники информации. На данный момент солист популярного коллектива находится в одной из клинических больниц. Как уточнил собеседник издания, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом диагноз, который поставлен артисту, не уточняется.

Напомним, накануне Расторгуев почувствовал себя плохо и не смог выйти на сцену на запланированном праздничном концерте. 

#расторгуев
Кира Мирова
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