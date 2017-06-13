Немецкий физик предложил способ расшифровки инопланетных посланий

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Берлин, 13 июня. Физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследования Солнечной системы придумал метод расшифровки посланий инопланетных цивилизаций.

Автор предложил использовать обыкновенные социальные сети. Хеллер убежден, что публичное размещение данных, полученных от инопланетян, позволит понять их в рекордно короткое время.

К таким выводам ученый пришел в ходе необычного эксперимента. Он зашифровал сообщение в виде последовательности около двух миллионов нулей и единиц. Все данные выложил в сеть и предложил желающим ответить на шесть вопросов, правильные ответы на которые означали бы понимание зашифрованного послания.

Ученый получил около 300 ответов, 66 из которых были правильными. Половина ответов была получена индивидуально, остальная часть — в ходе активного обсуждения. В том числе, в социальных сетях.