СК РФ: «Кратовский стрелок» оставил две предсмертные записки

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. «Кратовский стрелок» Игорь Зенков оставил две предсмертные записки, содержание которых пока не разглашается в интересах следствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В данный момент следствие устанавливает мотивы преступления.

«Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова», — пояснила Петренко.

Соседи «кратовского стрелка» рассказали, что никогда не конфликтовали с мужчиной. В правоохранительные органы и органы местного самоуправления жалоб на Зенкова не поступало, добавила представитель СК РФ.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим из своего окна. В результате погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. Сам стрелок был ликвидирован.