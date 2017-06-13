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Общество
СК РФ: «Кратовский стрелок» оставил две предсмертные записки
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СК РФ: «Кратовский стрелок» оставил две предсмертные записки

9:47  13 Июня 2017
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СК РФ: «Кратовский стрелок» оставил две предсмертные записки

Москва, 13 июня. «Кратовский стрелок» Игорь Зенков оставил две предсмертные записки, содержание которых пока не разглашается в интересах следствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В данный момент следствие устанавливает мотивы преступления.

«Для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова», — пояснила Петренко.

Соседи «кратовского стрелка» рассказали, что никогда не конфликтовали с мужчиной. В правоохранительные органы и органы местного самоуправления жалоб на Зенкова не поступало, добавила представитель СК РФ.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим из своего окна. В результате погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. Сам стрелок был ликвидирован.

#подмосковье #кратовский стрелок
Дима Оленин
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