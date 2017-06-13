Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР: два человека в Донецке погибли под обстрелами ВСУ
Triangle Created with Sketch.

ДНР: два человека в Донецке погибли под обстрелами ВСУ

9:47  13 Июня 2017
533

ДНР: два человека в Донецке погибли из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 13 июня. Двое мирных людей скончались в Петровском районе Донецка из-за ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник сообщил заместитель главы администрации Петровского района Сергей Чуб.

По его словам, минувшей ночью киевские бойцы вели обстрел Петровского района, жертвами которого стали мать и сын.

В настоящее время все данные о пострадавших и разрушениях уточняются. 

Ранее стало известно, что украинские солдаты восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР). К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. 

#днр #всу #донбасс #донецк #луговское
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть