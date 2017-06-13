ДНР: два человека в Донецке погибли под обстрелами ВСУ

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Донецк, 13 июня. Двое мирных людей скончались в Петровском районе Донецка из-за ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник сообщил заместитель главы администрации Петровского района Сергей Чуб.

По его словам, минувшей ночью киевские бойцы вели обстрел Петровского района, жертвами которого стали мать и сын.

В настоящее время все данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее стало известно, что украинские солдаты восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР). К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.