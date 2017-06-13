СК РФ завел дело на депутата Рады за склонение к нападению на генконсульство России

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Москва, 13 июня. Депутат Верховной рады Владимир Парасюк стал фигурантом уголовного дела, возбужденного при расследовании нападения в 2016 году на генконсульство РФ в Львове и надругательства над российским флагом.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следствие располагает достаточными доказательствами того, что украинский депутат склонял собравшихся у генконсульства людей к нападению на диппредставительство. В отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой».

Петренко добавила, что на родине депутат известен как любитель публичных драк с коллегами по парламенту и сотрудниками правоохранительных органов, а также как активный участник блокады железных дорог в Донбассе. «Видимо для него совершение еще одного тяжкого преступления не является чем-то неординарным», — отметила представитель ведомства.