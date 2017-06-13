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Политика
Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации Трампа с РФ
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Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации Трампа с РФ

12:53  13 Июня 2017
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Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации Трампа с РФ

Вашингтон, 13 июня. Возможные связи администрации президента США Дональда Трампа с Россией станут предметом разговора американского госсекретаря Рекса Тиллерсона с членами конгресса. Планируется, что они смогут задать все свои вопросы уже на следующей неделе.

Как сообщает агентство Reuters, Тиллерсон выступит на слушаниях в конгрессе. Ожидается, что в круг тем, которые будут затронуты, войдут дипломатический кризис с Катаром и отношения с Россией.

Тиллерсон ответит на вопросы конгрессменов о связях администрации Трампа с РФ

Но главным вопросом остаются обвинения, касающиеся связей Трампа с Москвой. В США не утихают скандальные слухи о том, что Россия якобы вмешалась в ход президентских выборов в Соединенных Штатах, что неоднократно опровергал Кремль и заявлял об отсутствии фактов, доказывающих возможное вмешательство.  

#трамп #тиллерсон
Кира Мирова
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