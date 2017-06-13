Тысячи российских выпускников сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

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Москва, 13 июня. Сегодня более 200 тысяч российских выпускников будут сдавать Единый государственный экзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по выбранному иностранному языку. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Сдавать ЕГЭ по биологии в этом году решили около 130 тысяч российских выпускников. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, ее нужно выполнить за 3,5 часа. Для того, чтобы сдать госэкзамен, необходимо набрать не меньше 36 баллов.

Письменный экзамен по английскому языку будут сегодня сдавать около 76 тысяч выпускников. Немецкий и французский языки оказали гораздо менее популярны — сдавать ЕГЭ по немецкому решили всего 1,8 тысяч выпускников, а французский всего около тысячи. Устная часть ЕГЭ по иностранному языку будет проходить позже — 15 и 16 июня.

Свои результаты выпускники узнаю не позже 30 июня.