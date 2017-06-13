СК РФ начал проверку чиновников, отвечавших за трассу в Забайкалье

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Чита, 13 июня. Следственный комитет РФ начал проверку чиновников ФКУ УПРДОР «Южный байкал», отвечавших за трассу, на которой произошло дорожно-транспортное происшествие с паломниками.

Как ранее сообщал ФАН, в настоящий момент однозначно установлена вина водителя, однако привлечь его к ответственности невозможно по причине его смерти.

Таким образом, будут привлечены чиновники Росавтодора из Улан-Уде, так как, по имеющимся данным, они не предупредили водителей о ремонте трассы, на которой не было предупредительного знака.

Ранее ФАН сообщал, что МВД выявило три грубейших нарушения водителя, по вине которого погибли 13 паломников на трассе в Забайкалье.