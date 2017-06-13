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Житель Ленобласти занимался в подъезде сексом с 14-летней девочкой
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Житель Ленобласти занимался в подъезде сексом с 14-летней девочкой

9:38  13 Июня 2017  /обновлено: 9:38  13 Июня 2017
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Житель Ленобласти занимался сексом в подъезде с 14-летней девочкой

Тихвин, 13 июня. В Ленобласти задержали молодого человека, подозреваемого в развращении несовершеннолетней. Как сообщила мать потерпевшей, злоумышленник занимался сексом с ее дочерью в подъезде дома в Тихвине.

 Жительница Тихвина обратилась в полицию 11 июня с заявлением о том, что в октябре 2016 года в парадной дома по 2-му микрорайону молодой человек 1994 года рождения совершил половое сношение с ее дочерью 2002 года рождения. Как стало известно ФАН, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Алексей Громов
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