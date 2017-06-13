Младенца через четыре часа после рождения выбросили на помойку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 июня. Пакет с новорожденной девочкой обнаружили на помойке на севере Петербурга. Сейчас младенец находится в больнице.

Как стало известно ФАН, малышку обнаружил житель одного из домов на проспекте Просвещения, когда отправился выбросить мусор. Он тут же вызвал полицию. Прибывшие правоохранители передали новорожденную бригаде скорой помощи.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, у ребенка монголоидный тип внешности. Ее выбросили на помойку всего через четыре часа после рождения. Врачи диагностировали у новорожденной задержку утробного развития и холодовую травму плаценты. Кроме того, на лбу у малышки была ссадина.

Сейчас она в состоянии средней степени тяжести находится в детской больнице на улице Декабристов.

