Применение насилия против бойца Росгвардии на митинге в Москве будет расследовать СК РФ

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Москва, 13 июня. Боец Росгвардии получил ожог глаз на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. Слезоточивый газ в лицо мужчины распылил из баллончика один из демонстрантов. Сейчас он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительным данным следствия, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18 корпус 1 на Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, медики оказали ему необходимую помощь.

Петренко уточнила, что подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело в отношении участника акции возбуждено по ч. 1 ст.318 УК РФ, добавили в СК. Расследование продолжается.

