Водитель, устроивший смертельное ДТП в Забайкалье, допустил грубейшие нарушения

В Избранное

Скопировать

Чита, 13 июня. Министерство внутренних дел РФ выявило минимум три нарушения у водителя, по вине которого погибли 14 человек в Забайкалье.

Как стало известно ФАН, речь идет, во-первых о скоростном режиме, а, во-вторых, водитель ехал 12 часов без отдых. Кроме того, был зафиксирован большой перегруз. Также в ведомстве сообщили, что водитель впервые ехал на автобусе этого класса, до этого он управлял лишь пазиками.

Напомним, на прошлой неделе автобус перевернулся в Забайкалье на месте ремонта трассы. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по последним данным, 14 человек. Ранее стало известно, что водитель транспортного средства скончался в медицинском учреждении.

Власти Забайкалья объявили во вторник траур по погибшим в автокатастрофе паломникам.