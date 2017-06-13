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ДНР: украинские силовики обстреляли жилой дом на севере Донецка
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ДНР: украинские силовики обстреляли жилой дом на севере Донецка

9:32  13 Июня 2017
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ДНР: украинские силовики обстреляли жилой дом на севере Донецка

Донецк, 13 июня. Украинские силовики обстреляли жилой дом на севере Донецка, снаряды также попали на территорию завода «Точмаш», сообщили в администрации Киевского района города.

«Утром в результате обстрела в Киевском районе поврежден один жилой дом — попадание в кровлю. Около 05.30 было шесть-восемь попаданий в районе завода «Точмаш», — сообщил источник в администрации Донецка.

По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал. Данные о разрушениях уточняются.

Ранее сообщалось, что Донецк попал под мощный обстрел со стороны ВСУ. Украинские силовики открыли огонь по окраинам Донецка и близлежащему поселку Спартак. Об инциденте стало известно 12 июня.

По некоторым участкам также работала тяжелая артиллерия.

#обстрел #донецк
Дима Оленин
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